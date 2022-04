Job et Jeunes, dédié aux jeunes de 16 à 25 ans – Jeudi 21 avril Parc des Ramiers, 21 avril 2022, Blagnac.

Parc des Ramiers, le jeudi 21 avril à 17:00

Ce job dating spécial emploi vous attend. Les acteurs de l’emploi public et associatif seront présents pour accueillir les jeunes et leur permettre de s’informer, rencontrer des recruteurs, découvrir l’ensemble des services et organismes qui peuvent les accompagner dans leur recherche. Plus de quinze entreprises proposeront des offres d’emplois et recevront les candidats. Les jeunes pourront aussi participer à des tables rondes pour découvrir les métiers d’avenir ou aborder des thèmes pratiques pour rendre leurs recherches plus efficaces. **La semaine des jeunes, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les 11-25 ans. Découvrez un large choix d’activités à faire à travers la ville du mercredi 20 au vendredi 29 avril. Et cette année, on pourra également partager des animations entre parents et ados.** [**Programme complet en ligne**](https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938ef83fa34afbf)

Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2022-04-21T17:00:00 2022-04-21T20:00:00