Labège Espace Emploi Formation du Sicoval Haute-Garonne, Labège JOB EN 1 CLIC Espace Emploi Formation du Sicoval Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

JOB EN 1 CLIC Espace Emploi Formation du Sicoval, 13 décembre 2021, Labège. JOB EN 1 CLIC

Espace Emploi Formation du Sicoval, le lundi 13 décembre à 09:30 sur inscrption

Organiser et optimiser sa recherche d’emploi par une utilisation d’internet ciblée Espace Emploi Formation du Sicoval Village d’entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T09:30:00 2021-12-13T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Espace Emploi Formation du Sicoval Adresse Village d'entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Ville Labège lieuville Espace Emploi Formation du Sicoval Labège