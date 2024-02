JOB E-SPORT DATING Thionville Emploi Thionville, mardi 20 février 2024.

JOB E-SPORT DATING Thionville Emploi Thionville Moselle

Mardi

L’E2C, Thionville Emploi, Derichbourg Interim, l’Afpa, la Mission Locale, Reverse et France Travail organisent une rencontre de jeunes et employeurs par les jeux vidéo. Des équipes de jeunes vont affronter via des jeux vidéos des employeurs. Lors de cette rencontre ludique, vous aurez la possibilité d’échanger sur les métiers, des offres d’emploi et votre projet professionnel.

Inscription obligatoire via le lien.Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 13:30:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

Thionville Emploi 15 rue Saint-Hubert

Thionville 57100 Moselle Grand Est

L’événement JOB E-SPORT DATING Thionville a été mis à jour le 2024-02-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME