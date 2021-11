Job dating virtuel #Tech EN LIGNE / EN VISIO, 17 novembre 2021, Nantes.

2021-11-17

Horaire :

Gratuit : oui

Vous êtes Développeur Front, Back ou FullStack, Devops, Product Owner, Product Manager, UX/UI designer, data scientist, data analyst, … Vous avez envie de rejoindre l’une des places fortes du numérique en France et un écosystème dynamique et innovant ? Vous avez besoin de (re)trouver un équilibre vie pro / vie perso ? Venez découvrir tout ce que Nantes peut vous offrir ! Du 15 au 17 novembre 2021, 32 entreprises nantaises seront présentes en ligne pour vous rencontrer et partager leurs missions et engagement. Startups, scaleups, PME Tech, ESN… : une diversité d’entreprises, pour une diversité de postes où votre expertise pourra prendre tout son sens. Inscrivez-vous et venez à leur rencontre ! Pendant 3 jours, et en un seul clic, rencontrez toutes les entreprises que vous souhaitez, à distance et sur des créneaux de 20 min. Echangez avec les recruteurs pour découvrir toutes les offres d’emploi proposées… et trouver votre futur job ! Inscription sur la plateforme Seekube

EN LIGNE / EN VISIO adresse1} Nantes 44000

https://app.seekube.com/un-job-a-nantes-tech1