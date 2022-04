JOB DATING SERVICES À LA PERSONNE Saint-Brevin-les-Pins, 26 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

JOB DATING SERVICES À LA PERSONNE Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-26 09:30:00 – 2022-04-26 12:00:00

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Un job dating spécial « Services à la personne »

Le dynamisme de notre bassin d’emploi entraîne aujourd’hui des difficultés de recrutement pour de nombreuses entreprises de notre territoire et dans différents secteurs d’activité. Un des secteurs en forte tension concerne les services à la personne.

Le service Emploi de la CCSE a pour mission de favoriser la mise en relation des entreprises et des demandeurs d’emploi.

Ainsi, en partenariat avec l’agence Pôle Emploi de Pornic et la Mission Locale du Pays de Retz, le service Emploi organise un Job dating consacré aux services à la personne mardi 26 avril de 9h30 à 12h à la salle des Dunes à St-Brevin-les-Pins (située à côté de la mairie).

L’entrée est libre et gratuite.

Quelques minutes pour décrocher un emploi

L’objectif de cet événement est de faciliter la rencontre entre les demandeurs d’emploi du territoire et les différents établissements intervenant dans ce secteur d’activité tels que les associations d’aide à domicile, les entreprises de service aux particuliers, les établissements collectifs (EHPAD, foyers logements…) et services publics (multi accueils, accueils périscolaires…).

Les domaines d’activité représentés concernent la garde d’enfants, l’aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, petit bricolage…), l’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Au total, 15 employeurs seront présents.

Face à eux, les candidats auront quelques minutes pour se présenter afin de décrocher un emploi. Il est donc important de venir avec plusieurs CV.

Des représentants du Réseau Particulier Employeur seront également présents pour informer les salariés de particuliers employeurs sur les règles de la relation de travail, les droits à la formation et la protection sociale.

> Informations pratiques :

Mardi 26 avril de 9h30 à 12h, salle des Dunes à St-Brevin-les-Pins.

Entrée libre et gratuite. Pensez à apporter plusieurs CV.

Renseignements auprès de France Service à Saint-Brevin-les-Pins, 2 place de l’Hôtel de ville : 02 40 39 37 01/ france-services@cc-sudestuaire.fr

Ouvert lundi 9h-12h30 /mardi, mercredi, jeudi 9h-12h, 14h-17h / vendredi 9h-12h30.

gue@cc-sudestuaire.fr +33 2 40 39 37 01

Un job dating spécial « Services à la personne »

Le dynamisme de notre bassin d’emploi entraîne aujourd’hui des difficultés de recrutement pour de nombreuses entreprises de notre territoire et dans différents secteurs d’activité. Un des secteurs en forte tension concerne les services à la personne.

Le service Emploi de la CCSE a pour mission de favoriser la mise en relation des entreprises et des demandeurs d’emploi.

Ainsi, en partenariat avec l’agence Pôle Emploi de Pornic et la Mission Locale du Pays de Retz, le service Emploi organise un Job dating consacré aux services à la personne mardi 26 avril de 9h30 à 12h à la salle des Dunes à St-Brevin-les-Pins (située à côté de la mairie).

L’entrée est libre et gratuite.

Quelques minutes pour décrocher un emploi

L’objectif de cet événement est de faciliter la rencontre entre les demandeurs d’emploi du territoire et les différents établissements intervenant dans ce secteur d’activité tels que les associations d’aide à domicile, les entreprises de service aux particuliers, les établissements collectifs (EHPAD, foyers logements…) et services publics (multi accueils, accueils périscolaires…).

Les domaines d’activité représentés concernent la garde d’enfants, l’aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, petit bricolage…), l’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Au total, 15 employeurs seront présents.

Face à eux, les candidats auront quelques minutes pour se présenter afin de décrocher un emploi. Il est donc important de venir avec plusieurs CV.

Des représentants du Réseau Particulier Employeur seront également présents pour informer les salariés de particuliers employeurs sur les règles de la relation de travail, les droits à la formation et la protection sociale.

> Informations pratiques :

Mardi 26 avril de 9h30 à 12h, salle des Dunes à St-Brevin-les-Pins.

Entrée libre et gratuite. Pensez à apporter plusieurs CV.

Renseignements auprès de France Service à Saint-Brevin-les-Pins, 2 place de l’Hôtel de ville : 02 40 39 37 01/ france-services@cc-sudestuaire.fr

Ouvert lundi 9h-12h30 /mardi, mercredi, jeudi 9h-12h, 14h-17h / vendredi 9h-12h30.

Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par