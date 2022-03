Job dating Saint-Pardoux-Isaac Saint-Pardoux-Isaac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Pardoux-Isaac

Job dating Saint-Pardoux-Isaac, 5 mai 2022, Saint-Pardoux-Isaac. Job dating Salles des fêtes 1400 rue des Serres Saint-Pardoux-Isaac

2022-05-05 08:00:00 – 2022-05-05 12:00:00 Salles des fêtes 1400 rue des Serres

Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne Saint-Pardoux-Isaac La commission Économie de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun organise un job dating ouvert aux demandeurs d’emplois en présence d’entreprises locales.

