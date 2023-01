Job dating Mission Locale Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Job dating Mission Locale Tarbes, 13 février 2023, Tarbes . Job dating Mission Locale 8 avenue des Tilleuls TARBES à la Maison de Ma Région Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 8 avenue des Tilleuls

2023-02-13 – 2023-02-13

TARBES 8 avenue des Tilleuls

Tarbes

Hautes-Pyrénées La Mission Locale organise un job dating à l’attention des jeunes étrangers.

Tous types de contrat seront proposés : CDD, Intérim, CDI ou Apprentissage. tarbes@ml65.org +33 5 62 56 34 34 TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes à la Maison de Ma Région Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 8 avenue des Tilleuls Ville Tarbes lieuville TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes à la Maison de Ma Région Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Job dating Mission Locale Tarbes 2023-02-13 was last modified: by Job dating Mission Locale Tarbes Tarbes à la Maison de Ma Région 13 février 2023 8 avenue des Tilleuls TARBES à la Maison de Ma Région Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées