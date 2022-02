Job Dating – Mardi 8 février Mairie Pin-Balma Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Ville de Balma, en collaboration avec Pôle emploi et Aquarelle Balma, vous donne rendez-vous pour un Job Dating. Venez avec vos CV dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville (8 Allée de l’Appel du 18 juin 1940). **Inscription obligatoire**

Vous souhaitez travailler dans le service d’aide à la personne ? Mairie 8 Allée de l’appel du 18 juin 1940, 31130 Balma Pin-Balma Haute-Garonne

