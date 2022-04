JOB DATING Maison de l’emploi Noisy le Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

JOB DATING ———- 10 minutes pour trouver votre futur employeur ! ———————————————– * Logistique * BTP * Transport * tertiaire * Assurance * Maintenance etc. ### Mardi 19 avril à 9h30 ### à la Maison de l’Emploi de Noisy-le-Sec Renseignements et inscription : [[https://sites.google.com/view/jobdating-nls-est-ensemble/accueil](https://sites.google.com/view/jobdating-nls-est-ensemble/accueil)](https://sites.google.com/view/jobdating-nls-est-ensemble/accueil) ——————————————————————————————————————————————————————–

*sur inscription

