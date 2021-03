Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet JOB DATING Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

Maison de l’emploi Bagnolet, le mardi 16 mars à 09:00

———- ### _Bâtiment, travaux publics, sécurité, fibre optique, collecte des déchets, etc._ ### Mardi 16 mars 2021 **Entretiens en présentiel et à distance avec une dizaine d’entreprises :**

**Drop interim, Entra Smart énergie, GEIQ, Humando, Ladomifa, Manpower, Pro emploi, self Interim, Bati net expert, GSF, Podium, UTB, Vincie, T4 rénnovation….** Vous souhaitez participer ?

Répondez à ce rapide questionnaire et nous vous rappellerons pour vous proposer un rdv :

[**[https://docs.google.com/forms/d/17xbj1tTrleL1GwhejwpO8sDfxog04Sy8jt6LZdKowLo/edit](https://docs.google.com/forms/d/17xbj1tTrleL1GwhejwpO8sDfxog04Sy8jt6LZdKowLo/edit)**](https://docs.google.com/forms/d/17xbj1tTrleL1GwhejwpO8sDfxog04Sy8jt6LZdKowLo/edit) Pour toute d’information (détail des offres, inscription, atelier de préparation) contactez la maison de l’emploi à Bagnolet :

Par téléphone au 01 83 74 55 40

Ou par mail : [[mde.bagnolet@est-ensemble.fr](mailto:mde.bagnolet@est-ensemble.fr)](mailto:mde.bagnolet@est-ensemble.fr) Votre territoire se transforme : les entreprises locales recrutent, le Mardi 16 Mars de 9h à 17h. Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre

