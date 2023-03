Job Dating La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Job Dating, 1 avril 2023, La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin. Job Dating 2 Rue de la Tour Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

2023-04-01 – 2023-04-01 La Ferté-Saint-Aubin

Loiret La Ferté-Saint-Aubin AHSAP et l’ASAD organisent leur 2ème édition de Job Dating à La Ferté-Saint-Aubin pour du service d’aide à domicile, du service de soins infirmiers à domicile et pour un établissement hébergement pour personnes âgées dépendants.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à participer à ce job dating au mois d’avril 2023. Job Dating aux Portes de Sologne à La Ferté-Saint-Aubin début avril en partenariat avec l’Aubinière portée sur le Service d’Aide du canton de la Ferté-Saint-Aubin & EHPAD l’Aubinière. eprieur@aubiniere.fr +33 2 38 41 86 20 AHSAP et ASAD

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2023-02-27 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse 2 Rue de la Tour Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret OT LA FERTE-SAINT-AUBIN Ville La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret Lieu Ville La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ferte-saint-aubin ot la ferte-saint-aubin la ferte-saint-aubin/

Job Dating 2023-04-01 was last modified: by Job Dating La Ferté-Saint-Aubin 1 avril 2023 2 Rue de la Tour Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Loiret OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin Loiret