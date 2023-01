Job dating Kloar Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère Une centaine d’emplois à pourvoir. Saisonniers et CDI

Une petite trentaine de professionnels sera présente : pharmacie, menuiserie, camping, bar, restaurant, le magasin Carrefour, entretien et jardinage, hôtel, etc.

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes. jobdatingkloar@gmail.com +33 6 67 45 18 35 Place de l’église Place Général de Gaulle Clohars-Carnoët

