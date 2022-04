Job dating – Jeudi 14 avril Mairie Pin-Balma Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les intervenants présenteront leur entreprise et les postes à pourvoir d’[AGENT MANDATAIRE D’ASSURANCE](https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2022/03/Lactivite%CC%81-Mandataire-dassurance-01-2019-1.pdf) et de [CONSEILLER COMMERCIAL EN ASSURANCE](https://mairie-balma.fr/wp-content/uploads/2022/03/Conseiller_AXA-1.pdf). Suivront des entretiens individuels pour les personnes intéressées. Il n’y a pas de pré-requis particuliers si ce n’est de la motivation.

Une information collective / job dating en partenariat avec le groupe AXA

