Maison de l'emploi Pantin, le jeudi 10 février à 14:00

JOB DATING INTERIM —————— 10 minutes pour trouver votre futur employeur ! ———————————————– Logistique, tertiaire, petite enfance, ————————————– transport, BTP… —————– Venez rencontrer les entreprises ——————————– de l’intérim qui recrutent ! —————————- Renseignements au 01 83 74 56 30 ——————————– * 6 agences * 29 postes proposés * 8 ateliers de préparation * 96 entretiens d’embauche Pour participer au JOB DATING INTÉRIM, chaque candidat.e doit assister à 1 atelier de préparation. Pour vous inscrire : 1. Candidatez sur le site en remplissant le questionnaire rattaché à l’offre souhaitée par [**ici**](https://sites.google.com/view/jobdatinginterim/accueil) 2. Envoyez votre CV, avec la référence de l’offre, à l’adresse indiquée à la fin du questionnaire 3. Si votre candidature est présélectionnée, nous vous contacterons pour vous inscrire à l’un des ateliers **Votre présence à l’atelier est obligatoire pour participer au recrutement.** Date limite des candidatures : le vendredi 4 février (ou dans la limite des places)

Maison de l'emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin

2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T17:00:00

