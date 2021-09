Limoges MAISON DU TEMPS LIBRE LIMOGES Haute-Vienne, Limoges JOB DATING GEIQ DE LA HAUTE VIENNE MAISON DU TEMPS LIBRE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

**JOB DATING** **GROUPEMENT D’EMPLOYEUR PAR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION** **JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 de 10h à 16h** **Maison du Temps Libre Léo Lagrange.** **Place Blanqui (derrière l’Hôtel de Ville)** **87000 LIMOGES** LES 5 GEIQ ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT SUR LE LIMOUSIN **GEIQ 87 CONSTRUCTION ** **GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD** 1 Avenue d’Ester IMPASSE SAINTE CLAIRE 87000 LIMGES 87000 LIMOGES 05 55 35 10 42 05 55 49 85 76 [geiq87@wanadoo.fr](mailto:geiq87@wanadoo.fr) contact.geiq@msa-services.fr **GEIQ SAGE** Le Phare, 50 Boulevard Gambetta 87000 LIMOGES 06 19 38 96 09 [recrutement87@geiqsage.org](mailto:recrutement87@geiqsage.org) **GEIQ TRANSPORT NOUVELLE AQUITAINE** ZA Le MArtouler 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES 05 55 77 54 50 [getransportlimousin@orange.fr](mailto:getransportlimousin@orange.fr) **GEIQ PAPIER CARTON EMBALLAGE** 1, avenue Voltaire 87200 SAINT-JUNIEN 07 85 43 82 50 05 55 02 14 60 @ : [geiqpce@gmail.com](mailto:geiqpce@gmail.com)

