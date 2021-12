Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée JOB DATING EMPLOIS SAISONNIERS Saint-Vincent-sur-Jard Saint-Vincent-sur-Jard Catégories d’évènement: Saint-Vincent-sur-Jard

Vendée

JOB DATING EMPLOIS SAISONNIERS
Salle des fêtes Clemenceau Route de Jard
Saint-Vincent-sur-Jard
2022-02-26 09:00:00 – 2022-02-26 12:00:00

2022-02-26 09:00:00 – 2022-02-26 12:00:00 Salle des fêtes Clemenceau Route de Jard

+33 2 51 90 18 07

