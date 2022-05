Job dating emploi et alternance Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Job dating emploi et alternance Parthenay, 11 mai 2022, Parthenay. Job dating emploi et alternance Domaine des Loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

2022-05-11 16:00:00 – 2022-05-11 20:00:00 Domaine des Loges 28 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay Deux-Sèvres EUR Venez découvrir des entreprises et des organismes de formation. Vous pourrez aussi obtenir des conseils en évolution professionnelle !

Des organismes de formation, des entreprises et des structures qui ont des besoins en recrutement seront présentes avec de nombreuses offres de contrats d’apprentissage, de contrats de professionnalisation, de CDD, de CDI sur toute la Gâtine. Une conseillère en évolution professionnelle sera présente et à votre écoute pour toutes questions sur l’orientation, la formation et la reconversion. À partir de 16 ans Venez découvrir des entreprises et des organismes de formation. Vous pourrez aussi obtenir des conseils en évolution professionnelle !

Des organismes de formation, des entreprises et des structures qui ont des besoins en recrutement seront présentes avec de nombreuses offres de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, de CDD, de CDI sur toute la Gâtine. Une conseillère en évolution professionnelle sera présente et à votre écoute pour toutes questions sur l'orientation, la formation et la reconversion. À partir de 16 ans MAISON DE L'EMPLOI ET DES ENTREPRISES DE PARTHENAY ET DE GÂTINE MDEE

Domaine des Loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

