Les 18 et 30 mars prochains, de 9h à 12h, Douarnenez Communauté et ses partenaires organisent une opération de Job dating sectorisée et locale, ouverte à tous les profils de candidats. 31 recruteurs du Pays de Douarnenez seront présents pour 150 offres d’emploi à pouvoir, alors « viens avec ton CV, on recrute ! ».

Douarnenez Communauté, en partenariat avec Cap Emploi, la Mission Locale Pays de Cornouaille et Pôle Emploi, organisent une opération de JOB DATING sectorisée sur deux dates. « Les difficultés de recrutement sont globales et impactent de nombreux secteurs d’activités, les collectivités territoriales, les restaurateurs, les services, les hôtels, les campings, les commerces, … Douarnenez Communauté a souhaité, à l’aide de ses partenaires du service public de l’emploi, organiser une opération Job dating sectorisée, et locale, pour faciliter la rencontre candidats/recruteurs. Sur deux dates, plus de 150 offres d’emploi seront à pourvoir, avec des CDI, des CDD longues durées, des emplois saisonniers, … ».

Les candidats et autres talents ont donc rendez-vous les 18 et 30 mars prochains, de 9h à 12h, dans la grande salle de réunion de Douarnenez Communauté.

18 mars : restaurants, hôtels, campings

30 mars : industrie, BTP, services, commerces

+33 2 98 74 48 50

Douarnenez Communauté 75 rue Ar Véret Douarnenez

