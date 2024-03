JOB dating des métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie Restauration Crozon, samedi 23 mars 2024.

JOB dating des métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie Restauration Crozon Finistère

La Maison de l’emploi et l’Office de tourisme de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne maritime, en partenariat avec France Travail, la CCIMBO, la mission locale, CAP emploi et le CLPS organise un job-dating des métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration le samedi 23 mars 2024 de 9h30 à 12h à la salle séminaire de l’Hôtel Escale marines à Morgat.

Une dizaine d’entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, de l’intérim, du commerce sera présente.

Renseignements 02 98 27 22 54 France-service@comcom-crozon.bzh

Offres d’emploi sur le site de France Travail www.pole-emploi.fr/accueil .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

7 Rue de l’Atlantique

Crozon 29160 Finistère Bretagne France-service@comcom-crozon.bzh

L’événement JOB dating des métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie Restauration Crozon a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime