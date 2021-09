Soorts-Hossegor Salle du Sporting du CASINO Landes, Soorts-Hossegor Job Dating des Métiers de la Grande Distribution Salle du Sporting du CASINO Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Job Dating des Métiers de la Grande Distribution Salle du Sporting du CASINO, 5 octobre 2021, Soorts-Hossegor. Job Dating des Métiers de la Grande Distribution

Salle du Sporting du CASINO, le mardi 5 octobre à 09:00

Notre équipe de Dax sera présente au Job dating des métiers de la Grande Distribution organisé par le Pôle Emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse au Sporting Casino de Hossegor. Le 05 octobre, nous vous attendons de 09h à 13h sur notre stand pour y découvrir notre offre de formation spécialisée dans ce secteur et échanger sur votre projet !

Entrée libre sur inscription

