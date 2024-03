Job dating dans l’hôtellerie par BWH Hotels ! Grand Hôtel Les Lecques Saint-Cyr-sur-Mer, jeudi 21 mars 2024.

Job dating dans l’hôtellerie par BWH Hotels ! Semaine des métiers du tourisme – Job dating pour échanger sur les métiers de l’hôtellerie et les postes à pourvoir entre Marseille, La Ciotat, Toulon…Venez à notre rencontre ! Jeudi 21 mars, 11h30 Grand Hôtel Les Lecques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T11:30:00+01:00 – 2024-03-21T16:00:00+01:00

Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l’hôtellerie ?

Vous cherchez un poste dans l’hôtellerie, par exemple en réception, dans les étages, au petit déjeuner, au bar ou en salle de restaurant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe polyvalente, un cadre de travail agréable et un métier ou le souci du détail et la relation client sont au coeur de vos valeurs ?

Alors, rencontrez-nous le 21 mars à Saint-Cyr-Sur-Mer! BWH Hotels, première coopérative hôtelière mondiale et l’un des leader dans la satisfaction client, a de nombreux postes à pourvoir dans les hôtels du réseau Best Western France !

Venez à notre rencontre avec votre CV : BWH Hotels organise un job dating avec la présence d’hôteliers pour discuter de vos opportunités d’emploi dans l’hôtellerie-restauration et participer à des entretiens de recrutement en direct !

Évènement organisé par BWH Hotels en partenariat avec ého, l’école hôtelière, Organisme de Formation et Centre de Formation en Alternance, qui sera présent sur cet événement pour échanger sur les formations disponibles et proposées (formation continue et en alternance)

Grand Hôtel Les Lecques 24 Av. du Port, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ru00e9mi.petitet@bestwestern.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646132021 »}]

hôtellerie emploi

David Grimbert