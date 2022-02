Job Dating chez Guest Adom Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine GUEST ADOM Saint-Malo organise une journée Job Dating le mercredi 16 Février de 09h30 à 17h00 dans nos locaux de Pleurtuit : 8 impasse du Clos de l’Ouche. Nous proposons des postes d’assistants ménagers et d’agents d’accueil, en CDD ou CDI, à l’année ou uniquement en job saisonnier. Prise de RDV obligatoire en raison de la COVID au 02 99 94 24 78. Mercredi 16 Février – de 09h30 à 17h00 – Pleurtuit +33 2 99 94 24 78 https://www.guest-adom.com/conciergerie-airbnb-saint-malo/ GUEST ADOM Saint-Malo organise une journée Job Dating le mercredi 16 Février de 09h30 à 17h00 dans nos locaux de Pleurtuit : 8 impasse du Clos de l’Ouche. Nous proposons des postes d’assistants ménagers et d’agents d’accueil, en CDD ou CDI, à l’année ou uniquement en job saisonnier. Prise de RDV obligatoire en raison de la COVID au 02 99 94 24 78. Mercredi 16 Février – de 09h30 à 17h00 – Pleurtuit Pleurtuit

