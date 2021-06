Job Dating Châteaubourg Châteaubourg, 16 juin 2021-16 juin 2021, Châteaubourg.

Le Point Accueil Emploi de Châteaubourg, en partenariat avec le pôle emploi de Vitré, organise deux après-midi de recrutement les mercredis 16 et 23 juin 2021 de 14h à 16h. Les vergers de Châteaubourg recrutent des conducteurs de machine. Contrat saisonnier de 4 à 6 mois et embauche possible à l’issue de la saison. Sur inscription au 02 99 00 91 15 ou par mail (pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org / ou recrutement.35014@pole-emploi.fr).

