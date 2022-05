Job dating Centre aqualudique Castalia Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

Espace Albert Camus, le mardi 10 mai à 17:00

**Le centre aqualudique Castalia recrute ! Viens avec ton smile et ton CV !** Postes à pourvoir : Coordinateur relation client Coordinateur aquatique et forme Chef de bassin Assistant administratif Conseiller relation client Educateur des activités aquatiques (MNS) Educateur forme Surveillant aquatique Agent d’hygiène Technicien polyvalent 10 minutes pour convaincre ! Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS

