JOB DATING : BUT Science et Génie des Matériaux IUT de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, vendredi 12 avril 2024.

JOB DATING : BUT Science et Génie des Matériaux L’IUT active son réseau de professionnels et organise un JOB DATING. Durant une journée les étudiants de BUT rencontrent des entreprises afin d’obtenir un stage ou un contrat d’alternance. Vendredi 12 avril, 09h00 IUT de Saint-Brieuc Inscription

Vendredi 12 avril prochain, l’IUT de Saint-Brieuc met en relation les entreprises en recherche de nouveaux talents et ses futurs étudiants-alternants.

Ce job dating est organisé pour les étudiants en 1ère et 2ème année de B.U.T Science et Génie des Matériaux.

Entreprises, vous recherchez la perle rare ? pour s’inscrire rien de plus simple => https://urlz.fr/pL6Y

Plusieurs accompagnements possibles, selon vos besoins :

Alternance de 24 mois (BUT 2ème et 3ème année)

Alternance de 12 mois (BUT 3ème année)

Stage de 10 semaines à partir de octobre 2024

IUT de Saint-Brieuc