Gratuit : non A l’occasion d’un match de gala exceptionnel (NRMV – Tours), jeudi 17 février 2022, le Nantes Rezé Métropole Volley organise son Job Dating en avant match de 17h à 19h, salle Sportive Métropolitaine de la Trocardière (Rezé). Le NRMV continue de participer au développement économique du territoire en accompagnant un grand nombre d’entreprises dans leurs projets de recrutement. Cet événement est une belle opportunité permettant aux entreprises ainsi qu’aux chercheurs d’emplois de se rencontrer à l’occasion d’un match de volley. Vous êtes candidats ? Inscrivez-vous sur nrmv-jobdating-candidats Salle sportive métropolitaine de Rezé (Trocardière) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

