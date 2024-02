Job-dating avec coaching Mairie de Colomiers Colomiers, mardi 27 février 2024.

Job-dating avec coaching Salle Gascogne, allée du Rouergue Mardi 27 février, 09h00 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T09:00:00+01:00 – 2024-02-27T13:05:00+01:00

Fin : 2024-02-27T09:00:00+01:00 – 2024-02-27T13:05:00+01:00

Le tiers-lieu L’emploi à votre porte créé par le Club d’entreprises de l’Ouest Toulousain (CEO) se positionne en tant que créateur d’opportunités professionnelles et organise un job dating avec un espace coaching.

Un rendez-vous incontournable pour les chercheurs d’emploi

La journée du 27 février sera placée sous le signe du coaching et des échanges professionnels.

Cet événement unique mettra en lumière pour les demandeurs qui le souhaitent, le rôle essentiel du coaching dans le développement professionnel.

Dans le cadre de ce job dating, un espace spécialement conçu pour le coaching sera mis en place, offrant aux candidats une opportunité unique de bénéficier de conseils personnalisés offerts par des membres du CEO pour développer la mise en avant de leurs compétences.

Les coachs seront présents pour guider les participants dans leur démarche, les aidant à identifier leurs points forts et à surmonter les défis professionnels.

Participez et faites avancer votre carrière professionnelle !

Que vous soyez en quête d’une nouvelle opportunité ou que vous souhaitiez découvrir des talents prometteurs, notre job dating est un événement à ne pas manquer. Pour toute

demande d’information supplémentaire ou pour confirmer votre participation en tant que recruteur.

assistante@club-eo.fr ou 06 30 33 74 25

EN SAVOIR PLUS SUR LE TIERS LIEU **

**L’emploi à votre porte est un dispositif dédié à l’emploi créé par le CEO (Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain). Il a pour objectifs de proposer un tiers-lieu local d’accompagnement vers l’emploi (entretiens individuels et une orientation menée vers les partenaires emploi/formation via des permanences) ; d’accompagner vers l’autonomie et sous une forme alternative les demandeurs d’emploi ; et de détecter des qualités et potentiels pour des mises en relation professionnelles en terme de formation, d’apprentissage et d’emploi.

*CONTACTS *

Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain / contact@club-eo.fr / 05 61 49 82 39 / www.club-cec.fr

L’emploi à votre porte / assistante@club-eo.fr / 06 303 33 74 25

N’oubliez pas votre CV !



Horaires

9h-13h30

Détails sur le lieu: Salle Gascogne, allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:assistante@club-eo.fr »}, {« link »: « mailto:contact@club-eo.fr »}, {« link »: « http://www.club-cec.fr »}]

Colomiers Synchro