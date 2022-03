Job dating au Centre Pierre Cointreau Angers, site du CFA de la CCI de Maine et Loire Filière Banque Assurance Centre Pierre Cointreau Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Centre Pierre Cointreau, le vendredi 25 mars à 09:30

Le Centre Pierre Cointreau à Angers, site du CFA de la CCI de Maine et Loire, vous propose de venir rencontrer des entreprises du secteur de la Banque Assurance en quête de leur alternant pour la rentrée prochaine. Comment y particiiper ? Déposer votre candidature en ligne sur [www.cciformation49.fr](http://www.cciformation49.fr) et inscrivez-vous au job dating !

Recrutement en alternance pour les diplômes : Licence Pro Conseiller Commercial Assurance et Bachelor Responsable de Développement Commercial option banque assurance Centre Pierre Cointreau 132 avenue de lattre de tassigny 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T17:00:00

