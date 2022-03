Job dating au Centre Pierre Cointreau Angers, site du CFA de la CCI de Maine et Loire Centre Pierre Cointreau Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

du lundi 4 avril au lundi 4 juillet à Centre Pierre Cointreau

Le Centre Pierre Cointreau, Angers, site du CFA de la CCI de Maine et Loire, vous proposent 4 dates pour venir échanger avec des entreprises partenaires qui recrutent leur alternant pour la rentrée prochaine. Comment y participer ? Déposez votre candidature en ligne sur le site [www.cciformation49.fr](http://www.cciformation49.fr) et inscrivez-vous ensuite à la date du job dating que vous souhaitez !

sur inscription

8 filières métiers avec une offre de formation du CAP au BAC +3 Centre Pierre Cointreau 132 avenue de lattre de tassigny 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T09:30:00 2022-04-04T17:00:00;2022-05-02T09:30:00 2022-05-02T17:00:00;2022-06-07T09:30:00 2022-06-07T17:00:00;2022-07-04T09:30:00 2022-07-04T17:00:00

Angers Maine-et-Loire