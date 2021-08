Aulnay-sous-Bois CENTRE AFTRAL Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis JOB DATING AU CENTRE AFTRAL CENTRE AFTRAL Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

Le centre AFTRAL démarre sa rentrée en vous proposant une porte ouverte sous le thème d’un JOB DATING le : ———————————————————————————————————- **MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021** **de 10H A 17H** _**au 604 rue robert brémont, 93600 Aulnay-sous-bois**_ _**(plan d’accés ci-joint)**_ _**Cet événement rassemblera les futur(e)s candidats ainsi que des entreprises en recherchent d’alternants dans les domaines suivants :**_ * Conducteur routier * Technicien logistique * Chef d’équipe logistique Et bien d’autres encore…Nous avons de nombreuses entreprises partenaires qui n’attendent plus qu’à rencontrer leur futur(e) collaborateur/collaboratrice ! Sachez que cette JPO est ouverte non seulement pour les entreprises et nos futur(e)s candidat(e)s mais aussi pour vous ! Cela nous permettra de nous rencontrer et d’échanger de vive voix, mais aussi de pouvoir visiter nos locaux. _**Il est encore temps de nous orienter vos profils intéressés, en nous envoyant un CV avant le lundi 6 septembre inclus.**_ Vous trouverez ci-joint les différentes plaquettes informatives sur nos formations proposées. **Myriam SOUNA** Conseillère en recrutement AFTRAL – Des formations pour aller loin ! AFTRAL adresse 604 rue Robert Brémond, Garonor Est, Aulnay-sous-bois ☎ Tel direct fixe : 01.75.35.27.28 ? [myriam.souna@aftral.com](mailto:myriam.souna@aftral.com)

