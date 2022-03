JOB DATING ASSISTANT MENAGER H/F Niveau 1 Maison & Services, 7 avril 2022, Montreuil.

JOB DATING ASSISTANT MENAGER H/F Niveau 1 —————————————– ### JOB DATING 7 AVRIL 2022 ### DE 10H00 À 15H00 **40 Boulevard Henri Barbusse** **93100 Montreuil** **Insicrption au 01.48.58.73.08** **Déposer votre CV à : [msmontreuil@maison-et-servics.com](mailto:msmontreuil@maison-et-servics.com)** **Missions :** Entretien de la maison et travaux ménagers suivant le cahier des charges défini entre l’entreprise et le client. **Entretien de la maison et travaux ménagers :** * Ranger, nettoyer, entretenir, désinfecter : * Les espaces et les sols * Les sanitaires * Les meubles, équipements et appareils ménagers * Changer le linge de lit * Utiliser le lave-linge selon les consignes, étendre le linge * Repasser, plier et ranger le linge courant * Dresser le couvert * Préparer un repas simple * Laver, ranger la vaisselle et le matériel de cuisine * Effectuer les courses à partir d’une liste définie. **PROFIL DU CANDIDAT** **QUALIFICATION** Aucun diplôme n’est obligatoire pour le poste d’assistant ménager. Néanmoins, les diplômes suivants sont recommandés (tout comme une expérience dans ce domaine professionnel) : * CAP APH (Agent de Propreté et d’Hygiène) * CAP ATMFC (Agent Technique en Milieu Familial et Collectif) * BEP Bioservices * BEP Carrière sanitaires et social * … **COMPETENCES NECESSAIRES** * Capacité à maîtriser les protocoles de travail * Capacité à maîtriser les outils de travail * Préparer et entretenir le matériel * Capacité à s’adapter aux matériels différents * Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité * Savoir s’autocontrôler * Capacité à être mobile (se déplacer de clients en clients) * Maîtriser la lecture et l’écriture **QUALITES PERSONNELLES** * Ponctualité * Autonomie * Discrétion, confidentialité * Organisation * Adaptabilité * Bonne hygiène corporelle * Attitudes de services (politesse, tenue,…)

