JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS Maison de l’emploi à Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS Maison de l’emploi à Pantin, 12 avril 2022, Pantin. JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Maison de l’emploi à Pantin, le mardi 12 avril à 14:00

**JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS** ———————————————————————— **Mardi 12 avril après-midi à la Maison de l’Emploi à Pantin** **(7 rue de la Liverté 93500 Pantin)** **ENERGIE** * [Electricien d’équipement du Bâtiment H/F](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/electricienne-dequipement-du-b%C3%A2timent?authuser=0) * [Aide Electricien en éclairage public H/F](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/aide-electricienne-en-%C3%A9clairage-public?authuser=0) * [Technicien(ne) d’Intervention Polyvalent (TIP)](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/technicienne-dintervention-polyvalent-tip?authuser=0) * [Technicien(ne) Poste source](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/technicienne-poste-source?authuser=0) * [Chargé(e) de Projets](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/charg%C3%A9e-de-projets?authuser=0) * [Monteur(euse) Electricien(ne)](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/monteureuse-electricienne?authuser=0) * [Assistant(e)Conducteur(ice) de travaux](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/t%C3%A9l%C3%A9communications/assistante-conducteurtrice-de-travaux-t%C3%A9l%C3%A9com?authuser=0) * [Technicien(ne) de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/energies/technicienne-de-maintenance-des-syst%C3%A8mes-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-et-climatiques?authuser=0) **TELECOMMUNICATION** * [Conseiller commercial en Free center H/F](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/t%C3%A9l%C3%A9communications/conseiller%C3%A8re-commercial-en-free-center?authuser=0) * [Assistant(e) Technicien(ne) Télécom](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/t%C3%A9l%C3%A9communications/assistante-technicienne-t%C3%A9l%C3%A9com?authuser=0) * [Assistant(e) Conducteur(trice) de Travaux Télécom](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil/t%C3%A9l%C3%A9communications/assistante-conducteurtrice-de-travaux-t%C3%A9l%C3%A9com?authuser=0) ### INFOS & INSCRIPTIONS * 6 entreprises * 11 postes proposés * 3 ateliers de préparation Pour participer à ce JOB DATING ALTERNANCE, chaque candidat.e doit assister à 1 atelier de préparation. **Pour vous inscrire :** 1. Candidatez sur le site en remplissant le questionnaire rattaché à l’offre souhaitée [**par ici**](https://sites.google.com/view/job-dating-alternance/accueil?authuser=0) 2. Envoyez votre CV, avec le nom du poste + entreprise, à l’adresse indiquée à la fin du questionnaire 3. Si votre candidature est présélectionnée, nous vous contacterons pour vous inscrire à l’un des ateliers Votre présence à l’atelier est obligatoire pour participer au recrutement. Date limite des candidatures : 5 Avril 2022 (ou dans la limite des places)

*sur inscription

10 minutes pour trouver votre futur employeur Maison de l’emploi à Pantin 7-9 rue de la Liberté, Pantin Pantin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison de l'emploi à Pantin Adresse 7-9 rue de la Liberté, Pantin Ville Pantin lieuville Maison de l'emploi à Pantin Pantin Departement Seine-Saint-Denis

Maison de l'emploi à Pantin Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS Maison de l’emploi à Pantin 2022-04-12 was last modified: by JOB DATING ALTERNANCE METIERS DES ENERGIES ET DES TELECOMMUNICATIONS Maison de l’emploi à Pantin Maison de l'emploi à Pantin 12 avril 2022 Maison de l'emploi à Pantin Pantin pantin

Pantin Seine-Saint-Denis