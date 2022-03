Job Dating Alternance Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez intégrer l’un de ces Masters en Alternance ? * le Master Carrières Bancaires (1ère et 2ème année), * le Master 2 Ingénierie Économiques et Financières * le Master 2 Finance Data * le Master 2 Mathématiques Appliquées (MAS), Statistiques parcours Science des Données, Statistiques et Econométrie La Faculté des Sciences Économiques, en lien avec ses partenaires CFA (CFA Difcam, ESBanque, SFCA Rennes 1) organise un Job Dating Alternance le vendredi 25 mars, de 13:30 à 17:00, Au 3ᵉ étages du bâtiment 1. Neuf établissements partenaires seront présents : CM Arkéa (Crédit Mutuel Arkéa), CMB (Crédit Mutuel de Bretagne), Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, Crédit Agricole des Côtes d’Armor, CIC Ouest, BPGO (Banque Populaire du Grand Ouest), BNP Paribas, CEBPL (Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire), AETOS. Ce Job Dating vous permet de poser toutes vos questions en direct et de candidater facilement avec un CV à jour !

La Faculté des Sciences économiques, en lien avec ses partenaires CFA, organisent un Job Dating Alternance, le vendredi 25 mars, de 13h30 à 17h00 à la Faculté des Sciences Économiques Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

