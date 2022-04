Job dating aide-soignantes/aide-soignants et infirmières/infirmiers Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non L’Hôpital Privé du Confluent à Nantes, la Polyclinique du Parc à Cholet et la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire proposent aux infirmières, infirmiers, aides-soignantes, aide-soignants, étudiantes et étudiants un job dating multi-site : Mardi 5 avril 2022 à la Polyclinique de l’Europe de 14h à 16h30 (Boulevard de l’Université à Saint-Nazaire)Mercredi 6 avril 2022 à la Polyclinique du Parc de 8h30 à 11h (Avenue des Sables à Cholet)Vendredi 8 avril 2022 à l’Hôpital Privé du Confluent de 9h30 à 12h (Rue Éric Tabarly à Nantes) Pour vous inscrire ou poser une question : recrutementpdl@vivalto-sante.com Plus d’informations sur www.groupeconfluent.fr Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises adresse1} Nantes Sud Nantes 44200

