Job Dating à Lille : décrochez un emploi ! LILLE (toute la ville), 21 septembre 2021, Lille.

Job Dating à Lille : décrochez un emploi !

LILLE (toute la ville), le mardi 21 septembre à 18:30

**Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ?** Société Générale vous invite à participer à son Job Dating le 21 septembre ! Lors de cette soirée, rencontrez les recruteurs de Lille et échangez avec eux dans une ambiance conviviale et décontractée ! **Le principe :** un événement qui permet de rencontrer les recruteurs de votre ville et d’échanger avec eux autour d’un buffet. Le lieu est dévoilé uniquement sur inscription, mais on peut vous dire que c’est un lieu atypique en plein cœur de Lille ?. Pour participer au Job Dating Société Générale, l’inscription est gratuite et obligatoire : [https://job.wiz.bi/i91l4](https://job.wiz.bi/i91l4). Les places sont limitées, alors ne perdez pas de temps ! Lors de cette soirée, les postes suivants seront à pourvoir : * Chargé de clientèle H/F – CDI à Lomme * Conseiller téléphonique H/F – CDI à Lomme * Assistant comptable H/F – CDD à Flines-lez-Raches * Assistant transport H/F – CDI à Lesquin * Gestionnaire données produits H/F – CDI à Wasquehal * Chef de projet marketing junior H/F – CDI à Neuville-en-Ferrain * Conducteur de ligne H/F – CDI à Neuville-en-Ferrain * Électro mécanicien H/F – CDI à Flines-lez-Raches * Assistant administratif H/F – CDI à Wattrelos … Et de nombreux autres postes seront à pourvoir lors de cette soirée ! N’hésitez pas à vous inscrire pour être tenu(e) informé(e) ?.

Sur inscription

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct !

