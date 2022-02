Job Connect Les ateliers des Capucins, 7 mai 2022, Brest.

Job Connect

Les ateliers des Capucins, le samedi 7 mai à 10:00

? En collaboration avec l’association ADN Ouest, French Tech Brest+ nous organisons un évènement local en présentiel dédié à l’emploi et la formation dans l’ouest breton. Il s’agit d’une action collective inédite qui a pour but de mobiliser l’écosystème numérique, valoriser la diversité des métiers dans le numérique, rendre visible les opportunités d’emploi, et faciliter les recrutements. Mais pas seulement, nous souhaitons mettre plus en valeur nos startups innovantes, qui sont présentes sur le territoire. ? Le but ? Faire connaitre et donner l’envie à des personnes en poste, en recherche d’emploi, en reconversion ou à des étudiants en demandeurs d’alternance ou de stage de fin d’étude. Pour peut-être s’orienter, vers un large vivier d’offres d’emplois de nos startups, scale-ups locales. Vous retrouverez au programme de la journée : 5 espaces dédiés à l’emploi et la formation dans l’ouest breton. ? SAFARI DES METIERS : La découverte des métiers du numérique et des entreprises qui recrutent, à destination des publics en reconversion professionnelle et demandeurs d’emploi. ? FORMATION : La promotion des cursus de formation sur le territoire (formation initiale ou alternance, formation continue). ? JOB DATING : L’organisation de sessions de recrutement pour les startups, ESN, ETI. ? PLAGE DES CAPUCINS : Un espace pour échanger, réseauter et bénéficier de conseils personnalisés sur sa démarche de recherche d’emploi. ? PITCH & CONFERENCES : Des interventions courtes pour mieux appréhender la filière numérique, ses enjeux et ses particularités (focus métiers, découverte de l’écosystème, innovations). Vous êtes une entreprise ou un organisme de formation intéressé par l’évènement ? Nous vous invitons à remplir ce questionnaire qui nous permettra de mieux identifier vos besoins en Talents & Recrutement et votre intérêt pour ce projet : [https://forms.gle/MeowCaetrdG8Mrp89](https://forms.gle/MeowCaetrdG8Mrp89) ? Besoin d’en savoir plus : Martin Collet Chargé de mission Talents [martin.collet@tech-brest-iroise.fr](mailto:martin.collet@tech-brest-iroise.fr) [[https://frenchtech-brestplus.bzh/job-connect/](https://frenchtech-brestplus.bzh/job-connect/)](https://frenchtech-brestplus.bzh/job-connect/)

Lancement de la première édition du Job Connect ! Le jeudi 07 Avril 2022, aux Ateliers des Capucins (Place des machines) à Brest.

Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère



2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00