João Selva + Lucas Santtana Salle des fêtes de Venelles, 20 novembre 2021, Venelles.

João Selva + Lucas Santtana

Salle des fêtes de Venelles, le samedi 20 novembre à 20:30

[http://www.comparsesetsons.fr](http://www.comparsesetsons.fr)t’as toujours rêvé d’aller au Brésil ! Le foot, la musique, les plages, le carnaval… peu importe ! Le Brésil vient à toi ! Pour une soirée brésilienne comme tu en rêves (ou presque) direction Venelles (oui, oui) le samedi 20 novembre 20h30 **LUCAS SANTTANA** Originaire de Salvador de Bahia, fils spirituel de João Gilberto, neveu de Tom Zé, Lucas Santtana a fréquenté très tôt les milieux tropicalistes. Il signe avec son huitième album paru chez No Format un retour à la simplicité guitare-voix et dresse un tableau dur et sans filtre de la situation politique sociale et culturelle de son pays. Ecouter : [https://www.youtube.com/watch?v=q1XeTPmi1cs](https://www.youtube.com/watch?v=q1XeTPmi1cs) **JOÃO SELVA** Le plus lyonnais des Brésiliens revient avec un 2ème album, véritable hymne à la créolité et au tropicalisme. Adepte d’une pop tropicale exubérante et crossover influencée par les 70’s, il compose un carnet de voyage autour de l’Atlantique noir, mélangeant cultures brésiliennes, latines, afro et caribéennes, où funk et disco ne sont jamais très loin. Ecouter : [https://www.youtube.com/watch?v=TGr4jBKtBsc](https://www.youtube.com/watch?v=TGr4jBKtBsc) Billetterie: Tarif top départ : 9€ (+frais de loc) Prévent : 11€ (+frais de loc) → [https://bit.ly/3v4ZHZ4](https://bit.ly/3v4ZHZ4) Sur place : 15€ Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire → [https://bit.ly/3v4ZHZ4](https://bit.ly/3v4ZHZ4) Pass Sanitaire obligatoire Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles Ouverture des portes : 20h30 Début des concerts : 21h Bar local & Bio www.comparsesetsons.fr

A partir de 11,99€

♫♫♫

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles Venelles Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:59:00