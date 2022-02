Joao Selva Arles, 13 mai 2022, Arles.

12 18 Joao Selva revient avec un deuxième album, le bien nommé «Navegar», véritable hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco. Un carnet de voyages exubérant où l’on retrouve la pétillante Flavia Coelho et le talentueux producteur multi-instrumentiste Patchworks (Voilaaa, The Dynamics, David Walters, Mr President, Taggy Matcher). Embarquez pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un esprit brésilien nomade.

Reconnu comme un ambassadeur des musiques brésiliennes en France, Joao Selva fait ses premières armes au sein du trio Forró de Rebeca, avec lequel il sillonne de prestigieuses scènes françaises.

