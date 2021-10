Marseille Mon Café Bouches-du-Rhône, Marseille Joao De Athayde Mon Café Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mon Café, le samedi 16 octobre à 19:00

Joao De Athayde – Musique Brésilienne La guitare, la voix, les rythmes et les couleurs du Brésil Joao De Athayde est un chanteur guitariste natif de Rio de Janeiro – un carioca – qui transmet au public toujours la joie, l’énergie et l’émotion caractéristiques de ce pays ensoleillé. Un concert de Joao est toujours la garantie d’un voyage musical à travers le Brésil!

Entrée libre

Mon Café 10 place Jean Jaurès 13001 Marseille

2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T22:00:00

