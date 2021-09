Bagnolet Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands Bagnolet, île de France Joanne Leighton / WLDN Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

île de France

Joanne Leighton / WLDN Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands, 2 octobre 2021, Bagnolet. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

gratuit

Le Cycle des Veilleurs – Performance Le Cycle des Veilleurs, œuvre monumentale créée par Joanne Leighton et pilotée par la Maison populaire, s’ouvre le 2 octobre 2021 pour son acte inaugural à la Maison du Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands, entre Montreuil et Bagnolet. Avec cette performance participative, la chorégraphe propose aux habitants de veiller chaque matin et chaque soir, une heure au lever du soleil et une heure au coucher du soleil, depuis un point culminant, et ceci pendant 365 jours. Une ode à la résilience collective. En partenariat avec : Performance portée collectivement par WLDN / Joanne Leighton, la Maison Populaire de Montreuil et l’Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris. Avec le soutien de : Paris Réseau Danse , de la Direction générale de la création artistique – Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France et de la Ville de Montreuil. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands 14 rue de l’épine Bagnolet 93170

9 : Porte de Montreuil 3 : Galliéni 122 (arrêt Charles Delescluze)

Contact :Pauline Gacon 01 42 87 08 68 pauline.gacon@maisonpop.fr https://www.lecycledesveilleurs.fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:30:00+02:00_2021-10-02T20:30:00+02:00

©Benjamin Tovo

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, île de France Autres Lieu Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands Adresse 14 rue de l'épine Ville Bagnolet lieuville Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands Bagnolet