Neuf danseurs retracent les ressorts et la force des mouvements collectifs à travers le monde. Les grands rassemblements de personnes dans l’espace public produisent des gestes collectifs et des énergies de grande envergure. Les foules lèvent le bras, serrent le poing, chantent ou scandent, le corps sous tension ou en état d’embrasement. À partir de clichés réalisés lors de manifestations contestataires ou festives, Joanne Leighton interroge ce qui relie entre eux les individus qui défient l’autorité ou exultent sous l’ardeur musicale. People United part de ces photographies pour interroger les apothéoses et leur avènement, en réponse aux images de situations réelles. Un hommage vibrant à l’énergie collective. Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/people-united 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/danse/people-united

