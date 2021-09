Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise JOANNA / SALLY / ALICIA. Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

le vendredi 15 octobre à 20:30

Rap, hip-hop ou pop urbaine, le plateau rassemble le son de trois jeunes artistes qui affirment déjà une signature musicale très personnelle et démontrent de la diversité de la planète pop urbaine. Entre les influences anglo-saxonnes de Sally, les punchlines métalliques de Joanna ou encore le timbre chaud groovy d’Alicia., venez découvrir trois femmes puissantes !

de 8 à 23€

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons
162 rue Maurice Berteaux
95870 Bezons

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00

