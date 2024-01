Joanna Rocher de Palmer Cenon, samedi 9 mars 2024.

Joanna Nouvelle icône de la pop francophone, la jeune Bretonne à frange brasse les esthétiques musicales et visuelles comme bon lui ressemble. Elle n’a peur de rien, une conscience aiguisée du… Samedi 9 mars, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Nouvelle icône de la pop francophone, la jeune Bretonne à frange brasse les esthétiques musicales et visuelles comme bon lui ressemble. Elle n’a peur de rien, une conscience aiguisée du monde, dans lequel elle cherche quelques failles lumineuses. Elle a 25 ans aujourd’hui, a commencé en 2018, en lestant YouTube de sa petite bombe au clip autoproduit Séduction. On y perçoit déjà une assurance (d)étonnante, et l’exigence d’un univers visuel travaillé avec rigueur et créativité. Après un album plus un EP, une tournée en première partie de Yelle et un featuring aux deux millions de vues avec le rappeur Laylow, Joanna passe un nouveau cap. Sa mue artistique en phase d’achèvement, elle dévoile un dernier album dans lequel elle « revendique son humanité et sa liberté ». La pop un brin lisse de son Eurovision 22 va ici chercher des aspérités du côté de la techno et du rock et se pique de quelques incursions vers le rap. Porté par une esthétique soignée, ce dernier projet se révèle introspectif pour Joanna, en quête d’une lumière intérieure et salvatrice.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/joanna/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon