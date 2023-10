Joann Sfar musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

présentation d’un justificatif en cours de validité Joann Sfar en conversation avec Thomas Ragon, commissaire de l’exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » présentée au mahJ jusqu’au 12 mai 2024. Au fil des publications, Joann Sfar a noué une relation professionnelle et intime avec Thomas Ragon, son éditeur, devenu l’un des plus fins connaisseurs de son œuvre, mais les deux complices n’ont encore jamais dialogué en public. Rencontre entre un éditeur et son auteur, entre un commissaire d’exposition… et son sujet ! musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/joann-sfar-333 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320046534360400022

