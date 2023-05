Joana Schweizer, Carnavole Mairie du 12e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 19h30

Tout public. gratuit

Danse. Un mouvement irrépressible vers la danse collective annonce la fête. Aniki Vóvó est une compagnie chorégraphique, créée en 2016 par Joana Schweizer, danseuse, chorégraphe et musicienne. Elle croise la pratique de la danse avec le théâtre, la musique, et le cirque. Joana collabore avec Gala Ognibene, scénographe, de l’idée originale à l’entrée du public. Quatre artistes (danseurs performeurs et comédiens), comme une nuée d’étourneaux, composent la foule qui se soulève au rythme de la samba. Le grondement sourd des percussions jouées en live fait gronder l’insurrection, laissent surgir la joie. Un mouvement irrépressible vers une danse collective. Cette performance est l’annonce d’une fête. Organisé par la mairie du 12e arrondissement. Mairie du 12e arrondissement 130, avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://anikivovo.wixsite.com/anikivovo

