JOANA ET PEYRANNE, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ ARTISTIQUE Castel’art Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

JOANA ET PEYRANNE, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ ARTISTIQUE Castel’art, 22 avril 2022, Albi. JOANA ET PEYRANNE, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ ARTISTIQUE

du vendredi 22 avril au dimanche 15 mai à Castel’art

L’artiste Anne Joana expose ses oeuvres colorées aux côtés du travail du peintre toulousain disparu Rémy Peyranne. « C’était un artiste talentueux de renommée internationale qui ne vivait que pour sa peinture et qui a réalisé plus de 10 000 oeuvres », confie avec émotion et admiration Anne. Rémy faisait partie des grands-maîtres dont l’artiste albigeoise a tiré le meilleur. Au coeur des salles, natures mortes, scènes de rue, paysages,… vont ainsi se côtoyer et se répondre. Tout comme ses instants partagés par nos deux peintres il y a quelques années. Une proximité d’âme qui a nourri leur démarche artistique et leur perception commune du monde. Vous l’aurez compris, cet accrochage est tout autant une magnifique histoire de peintres qu’une histoire de l’art… jusqu’au 15 mai à la galerie Castel’art. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 18h30. Vernissage le 7 mai à 17h30. Entrée libre C’est une exposition placée sous le signe de l’amitié qui prend place jusqu’au 15 mai à la galerie Castel’art. Castel’art 10 rue Castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:30:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:30:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:30:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:30:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:30:00;2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Castel’art Adresse 10 rue Castelviel, 81000 Albi Ville Albi lieuville Castel’art Albi Departement Tarn

Castel’art Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

JOANA ET PEYRANNE, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ ARTISTIQUE Castel’art 2022-04-22 was last modified: by JOANA ET PEYRANNE, UNE HISTOIRE D’AMITIÉ ARTISTIQUE Castel’art Castel’art 22 avril 2022 Albi Castel’art Albi

Albi Tarn