JOAN DE NADAU – CONCERT ACOSTIC Paraza Paraza Catégories d’Évènement: Aude

Paraza

JOAN DE NADAU – CONCERT ACOSTIC, 29 septembre 2023, Paraza Paraza. JOAN DE NADAU – CONCERT ACOSTIC Place de la Mairie Paraza Aude

2023-09-29 21:00:00 – 2023-09-29 Paraza

Aude Paraza EUR 18 18 Concert organisé par l’association Loisirs et Traditions. Fiers de leurs origines, ces gascons-béarnais s’amusent à mêler la cornemuse landaise à la guitare électrique et célèbrent la culture occitane entre poésie, impertinence, humour et rythmes entêtants.

Ce concert acoustique comprend 3 membres sur scène :

– Joan de Nadau, voix, accordéon, cornemuse

– Cedric Privé, violon

– Jean Pierre Médou, voix, guitares et cordes. Il s’agit d’un concert de 1h 45, plus intime et proche du public. Réservations par téléphone, places assises non numérotées. loisirstraditionsparaza@gmail.com +33 6 41 31 75 92 http://www.asslt.org/ Paraza

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Paraza Autres Lieu Paraza Adresse Place de la Mairie Paraza Aude Ville Paraza Paraza Departement Aude Lieu Ville Paraza

Paraza Paraza Paraza Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paraza paraza/

JOAN DE NADAU – CONCERT ACOSTIC 2023-09-29 was last modified: by JOAN DE NADAU – CONCERT ACOSTIC Paraza 29 septembre 2023 Aude Paraza Place de la Mairie Paraza Aude

Paraza Paraza Aude