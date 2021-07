Padiès Padiès Padiès, Tarn Joan de Nadau à la Ferme de Peyrouse COMPLET Padiès Padiès Catégories d’évènement: Padiès

Joan de Nadau à la Ferme de Peyrouse COMPLET Padiès, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Padiès. Joan de Nadau à la Ferme de Peyrouse COMPLET 2021-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00

Padiès Tarn Padiès Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. C’est pas un poète, c’est un photographe. contact@fermedepeyrouse.fr +33 7 68 30 09 60 https://www.fermedepeyrouse.fr/accueil/joan-de-nadau-a-la-ferme-de-peyrouse/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

