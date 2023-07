Joakim Eskildsen Skagen Galerie Polka Paris, 26 mai 2023, Paris.

Du vendredi 26 mai 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

« Skagen » est une série du photographe danois Joakim Eskildsen réalisée en 2008 présentée à la galerie Polka du 26 mai au 29 juillet 2023.

Située à l’extrême nord du Danemark, la ville de Skagen est connue pour son port de pêche, ses anciennes maisons jaunes et son phare de 46 mètres de haut. Mais cette petite ville scandinave a aussi une particularité étonnante : sa lumière, résultat d’une rencontre magique entre la mer du Nord et la Baltique. Elle a fasciné de nombreux peintres au XIXe siècle, dont Anna Ancher et Peder Severin Krøyer. Et un de leurs plus grands admirateurs : Joakim Eskildsen.

« Il est essentiel pour moi de trouver un fort intérêt dans le sujet que je décide de photographier, mais la lumière reste un point central dans mon travail ». Au gré du temps, des saisons et des couleurs ondoyantes de la ville, Joakim Eskildsen photographie ce qui se dessine devant lui : portraits de villageois, bords de mer, bâtiments déserts. Le photographe « sculpte » la lumière, à sa manière surréaliste au point qu’elle semble se confondre avec celle, si singulière, de la peinture flamande.

« J’aime la peinture du XVe siècle, la lumière de la bougie. Je suis attiré par l’idée de calme, d’harmonie. Il y en a si peu dans notre monde actuel… Il y en a dans mes images parce que j’en ai besoin. C’est ma thérapie. »

Cet art de la composition et de la maitrise de la lumière, le danois le découvre dès l’âge de 14 ans. Avec son frère aîné, il développe ses propres tirages en chambre noire. Et prends conscience qu’il peut créer sa propre réalité. Quelques années plus tard, il quitte le Danemark pour la Finlande où il étudie à l’école des arts et du design d’Helsinki. Avant de débuter très vite son travail photographique : un récital de poèmes visuels autour du thème de la famille (Homeworks, depuis 2005), des réalités sociales contemporaines (American Realities, 2011 ; Roma Journeys, 2000-2006) et de la nature (Cornwall, 2016-2018).

Dans les images contemplatives de Joakim Eskildsen, surgit un décor poétique construit à l’aide d’une palette de couleurs empruntées à la lumière du jour et à la douceur de la nuit. Une atmosphère onirique qui invite, dans cette série intimiste, à découvrir Skagen et ses habitants, avec l’œil inspirant d’un artiste photographe captivé par la peinture.

Galerie Polka 12, rue Saint-Gilles 75003 Paris

Contact : https://www.polkagalerie.com/fr/contact.htm

JOAKIM ESKILDSEN Skagen X, 2008