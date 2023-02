Voyage entre gemmes et matières précieuses Joaillerie Houillon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Voyage entre gemmes et matières précieuses Joaillerie Houillon, 1 avril 2023, Le Mans. Voyage entre gemmes et matières précieuses 1 et 2 avril Joaillerie Houillon L’atelier de la Joaillerie Houillon est une véritable invitation au voyage entre gemmes et matières précieuses. De la fonte au joyau, chaque étape donne vie à un bijou unique. Joaillerie Houillon 15, rue Saint-Benoît 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Cachée dans la quiétude du Vieux Mans, la Joaillerie Houillon, créée en 1947, entretient la tradition de la plus ancienne joaillerie de la place mancelle.

Les joaillières, qui oeuvrent à l’établi, savent rendre éternel chaque instant précieux, au travers d’un bijou au reflet de votre personnalité.

Cette pièce unique, qui s’envole vers des instants inoubliables, sublime votre quotidien et rend le souvenir éternel. Nos portes s’ouvrent sur un écrin aux multiples facettes.

Des gemmes étincellantes attendent de venir colorer les nouvelles créations.

Les pinceaux et les gouaches s’agitent, afin de donner vie au modèle imaginé. L’or qui se liquéfie dans le creuset se prépare à être forgé pour recevoir une pierre chatoyante.

Ici, on martèle la matière pour la contraindre à la forme souhaitée.

Là, on lime délicatement pour façonner les derniers détails.

La sertisseuse vient fixer chaque pierre sur le bijou.

Le polissage vient donner tout son éclat à l’or, dernière étape avant la mise en écrin. L’immersion dans notre atelier sera totale le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023, sollicitant les 5 sens des petits et des grands.

Nos joaillières auront à coeur de partager leur passion et seront disponibles pour répondre à vos questions.

